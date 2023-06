Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pedelecfahrer gestürzt

Fahrer eines Audi A3 nach Unfallflucht gesucht

Kleve-Kellen (ots)

Am Samstag (3. Juni 2023) gegen 12:15 Uhr war ein 60-Jähriger Pedelec-Fahrer auf der Briener Straße in Richtung Kleve unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 96 wollte ein entgegenkommender PKW offenbar an den auf seiner Fahrbahnseite am Rand geparkten Autos vorbeifahren. Dabei fuhr der Autofahrer so weit nach links, dass er die ganze Fahrbahn in Anspruch nahm. Die vorausfahrende Ehefrau des Pedelecfahrers konnte noch auf den Grünstreifen ausweichen. Mit seinem Spiegel touchierte der PKW aber den Lenker des Pedelecfahrers. Der 60-Jährige stürzte in Folge dessen und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seinen Weg anschließend fort, ohne anzuhalten. Es soll sich um einen silber-farbenen Audi A3 mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben, an dessen Steuer ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren saß. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

