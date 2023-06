Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Baumarkt

Täter lösen Alarm aus

Rees (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. Juni 2023) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Baumarkt an der Max-Planck-Straße verschafft, indem sie an einem Gebäudeteil ein Glaselement entfernten. Gegen kurz vor 02:00 Uhr lösten die Täter einen Alarm aus, was sie offensichtlich dazu bewegte, ohne Beute zu flüchten. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell