Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 48-Jährige getötet - Ehemann in Untersuchungshaft

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Nach Schüssen auf seine Ehefrau (wir berichteten: https://s.rlp.de/Hl4Aq) ist ein 57-Jähriger festgenommen und am Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Amtsgericht Kaiserslautern die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Ihm wird Totschlag vorgeworfen. Gegenüber dem Gericht räumte er die Tat im Wesentlichen ein. Aktuell kann die Polizei eine Beziehungstat nicht ausschließen. Die Eheleute lebten getrennt. Die Ermittlungen zum Tatmotiv, zur Herkunft der Waffe und zum Tatablauf dauern an. Hierzu wurde auch die Obduktion der Leiche angeordnet. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell