POL-PPWP: Neue Schülerlotsen für die Goetheschule

Kaiserslautern (ots)

Die Goetheschule in Kaiserslautern ist um einige "Verkehrshelfer" reicher! Die Jugendverkehrsschule der Polizeidirektion Kaiserslautern hat die Ausbildung der neuen Schülerlotsen in diesen Tagen abgeschlossen.

Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler stellten sich der Herausforderung und nahmen an der Ausbildung teil. 15 von ihnen absolvierten die Prüfung - und beendeten sie mit Erfolg. Sie alle können ab sofort am Fußgängerüberweg an ihrer Schule als Verkehrshelfer eingesetzt werden.

Die Ausbildung der Kinder erfolgte an drei Tagen und beinhaltete eine schriftliche Prüfung. Voraussetzung, um als Verkehrshelfer eingesetzt zu werden, ist ein Mindestalter von 13 Jahren - und natürlich der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung.

In bewährter Manier waren die Beamten der Jugendverkehrsschule, Tina Sornberger, Elke Berberich und Alexander Zapp, sowie der Geschäftsführer und Vertreter der Verkehrswacht Kaiserslautern, Oliver Cusnick, im Einsatz, um die Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Normalerweise findet die Schülerlotsenausbildung im jährlichen Rhythmus statt. Coronabedingt war dies in den vergangenen drei Jahren allerdings nicht möglich.

Die Schülerlotsen, die keine "Hilfspolizisten" sind, werden nach bestandenem theoretischen Teil in die Praxis eingewiesen. Danach werden sie durch den zuständigen Verkehrsobmann der jeweiligen Schule für ihre Dienste eingeteilt und eingesetzt. In unregelmäßigen Abständen erfolgt eine "Überwachung" der eingesetzten Schülerlosten an den jeweiligen Übergängen durch die Beamten der Jugendverkehrsschule.

Schülerlotsen sind ehrenamtlich tätig. Unterstützung erhalten sie von der Verkehrswacht, die sich auch um die Ausrüstung der Verkehrshelfer kümmert. Dank ihrer Uniform sind Schülerlotsen schon von weitem für jeden Verkehrsteilnehmer gut erkennbar.

Die Jugendverkehrsschule bedankt sich ausdrücklich bei den jungen Schülerinnen und Schülern, die durch ihr aktives Tun und ihre Bereitschaft zu helfen, einen Teil dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und insbesondere schwächeren Verkehrsteilnehmern eine Stütze zu sein. Sie stehen bei Wind und Wetter schon vor Schulbeginn an den Fußgängerüberwegen, um unentgeltlich ihre Hilfe anzubieten. - Und das ist nicht selbstverständlich!

Gleichzeitig kann jeder einzelne Verkehrsteilnehmer seine ganz persönliche Unterstützung mit einbringen, indem er den jungen Verkehrshelfern das einräumt, was sie verdienen: Achtung und Respekt! |JVS/cri

