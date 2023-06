Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Rasenmähroboter samt Ladestation entwendet

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Freitag (2. Juni 2023), 20:00 Uhr bis Samstag (3. Juni 2023), 08:00 Uhr, kam an der Lothringer Straße in Geldern zu einem schweren Diebstahl. Von einem Wohngrundstück an der genannten Adresse wurde ein grauer Rasenmähroboter samt Ladestation, der Marke Husqvarna, entwendet. Der Rasenmäher hatte sich zum Tatzeitpunkt in der Ladestation befunden, welche mit Heringen im Rasen verankert gewesen war. Der oder die unbekannten Täter rissen die Ladestation heraus und entfernten sich mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

