Kerken-Stenden (ots) - Am Freitag (2. Juni 2023) kam es zwischen 10:05 Uhr und 12:05 Uhr an der Dorfstraße in Kerken, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück und hebelten dort eine Terrassentüre auf. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie ...

