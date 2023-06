Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Brand in einem Waldgebiet

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Samstag (3. Juni 2023) gegen 13:15 Uhr entdeckte der Pilot eines Sportflugzeugs beim Überfliegen eines Waldgebietes zwischen der Jülicher Straße und dem Herscheler Weg dort einen Waldbrand und informierte die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen standen der Waldboden und Unterholz auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern in Brand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Seit Anfang Mai war es bereits zu mehreren solcher Brände in Wachtendonk und in Straelen gekommen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell