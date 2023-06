Rees (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (4. Juni 2023) haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Baumarkt an der Max-Planck-Straße verschafft, indem sie an einem Gebäudeteil ein Glaselement entfernten. Gegen kurz vor 02:00 Uhr lösten die Täter einen Alarm aus, was sie offensichtlich dazu bewegte, ohne Beute zu flüchten. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, ...

