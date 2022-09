Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am 17.September 2022 gegen 23:00 Uhr. Ein 37-jähriger Mann aus Silbitz befuhr mit seinem Pkw die L 3007 aus Rtg. Hartmannsdorf kommend in Rtg. Bad Köstritz. Am Ortsausgang Hartmannsdorf kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Wasserlauf und hob dadurch ab. Der Pkw flog gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt, er kam ins Krankenhaus. Ein erster Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell