LPI-J: Rücknahme der Vermisstenmeldung durch die Polizei Weimar

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Fehlendes Geld bemerkte der Kassierer eines Supermarktes am Donnerstagnachmittag in Stadtroda, als dieser einen Kassensturz durchführte. Zuvor war ein Mann an ihn herangetreten und bat darum, dass er seine 10-Euro-Scheine im Gesamtwert von 500 Euro gerne in 50-Euro-Noten gewechselt haben möchte. Sogleich zählte der Kassierer das Geld ab und übergab es dem Unbekannten. Dieser übergab im Tausch das Bündel 10er und verschwand daraufhin ...

mehr