Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl zweier PKW- Katalysatoren in Homburg

Homburg (ots)

Zwischen Montag, 06.06.2022, 15:00 Uhr, und Mittwoch, 08.06.2022, 07:00 Uhr, war es auf dem Enklerparkplatz in der Talstraße in Homburg zu einem Katalysatordiebstahl an einem dort abgestellten VW Polo gekommen. Demnach näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem VW, welcher auf einer der Parkflächen in der Nähe des Zufahrtsweges zum Homburger Hof abgestellt gewesen war. Hier demontierte der Täter den Katalysator, ehe er sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernte.

Außerdem kam es bereits zwischen Freitag, 03.06.2022, 10:30 Uhr, und Mittwoch, 08.06.2022, 15:00 Uhr, zu einem weiteren Katalysatordiebstahl in Homburg. Hierbei wurde ein VW Golf angegangen, welcher auf dem Schotterparkplatz zwischen der Robert- Bosch- Straße und dem Bahnhofsvorplatz geparkt war. Auch hier war auf bislang unbekannte Art und Weise der Katalysator entwendet worden.

Täterhinweise liegen in beiden Fällen bislang nicht vor. Die Polizei sucht nun Personen, welche sachdienliche Angaben zu den genannten Taten machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel. 06841-1060).

