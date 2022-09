LPI-J: Fragwürdige Plakette

Jena (ots) - Über den Fuß gerollt ist ein Fahrzeug am Donnerstagnachmittag einem 9-jährigen Mädchen in der Humboldstraße in Jena. Das unbekannte Fahrzeug mit Greizer Kennzeichen befuhr von der Gutenbergstraße kommend die Humboldstraße nach links in Richtung Zentrum. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin das Mädchen, welches in diesem Moment die Fahrbahn querte und erwischte den Fuß der 9-Jährigen. Die ältere Frau verließ pflichtwidrig den Unfallort in Richtung ...

