Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrrad aus unverschlossener Garage gestohlen (19.07.2023)

Triberg (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr in der Hintertalstraße ein Fahrrad gestohlen. Das schwarz-rote E-Bike des Herstellers "Conway" stand, mit einem Ringschloss gesichert, in einer unverschlossenen Garage. Das Rad hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Rades machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Triberg, Telefon 07722 / 916071-0, zu melden.

