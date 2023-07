Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen - Lkr. Konstanz) Fahrzeugbrand in einer Tiefgarage - Zahlreiche Hausbewohner evakuiert (22.07.2023)

Konstanz (ots)

Am Samstagvormittag kam es gegen 10.50 Uhr im Konstanzer Stadtteil Petershausen in einem Tiefgaragenkomplex zu einem Fahrzeugbrand. Im Bereich der Martin-Venedey-Straße geriet ein älteres, abgemeldetes Fahrzeug aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache in Brand. Das Feuer zerstörte das Fahrzeug weitestgehend und zog durch die Hitzeentwicklung drei weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe in Mitleidenschaft. Auch die in der Tiefgarage verbaute Elektrotechnik wurde stark beschädigt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Aufgrund starker Rauchentwicklung mussten mehrere Gebäude, welche durch den Tiefgaragenkomplex miteinander verbunden sind, geräumt werden. Über 60 Personen aus insgesamt 3 Gebäudekomplexen mussten kurzfristig ihre Wohnungen verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Bei dem Brandgeschehen wurden keine Personen verletzt, die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den betroffenen Fahrzeugen sowie an der Tiefgarage auf ca. 150 000 - 200 000.- EUR. Entgegen einer ersten Meldung, dass es sich beim ausgebrannten Fahrzeug um ein E-Auto handelt, muss dies korrigiert werden. Das Ursacherfahrzeug ist älteren Baujahres und hat keinen E-Antrieb.

