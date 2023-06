Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ungeklärter Todesfall

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend, 26.06.2023, gegen 18.00 Uhr, wurde ein 27-Jähriger aus Ludwigshafen-Mundenheim leblos in seiner Wohnung gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er kurz darauf in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur konkreten Todesursache aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

