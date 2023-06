POL-PPRP: Versuchter Diebstahl

Ludwigshafen (ots) - Am 26.06.2023, gegen 12.30 Uhr, wurden einer 21-jährigen Frau der Personalausweis, die EC-Karte und 50 Euro Bargeld gestohlen. Die Frau war fußläufig in der Walzmühlstraße unterwegs und wurde von entgegenkommenden Frauen angerempelt. Anschließend fiel der 21-Jährigen auf, dass ihr das Etui mit den genannten Wertgegenständen entwendet wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich ...

mehr