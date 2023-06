POL-PPRP: Sicher zur Schule - Polizei führt Schulbuskontrollen durch

Ludwigshafen (ots) - Bereits in der Nacht zum Samstag (24.06.2023) kam es im Schlehengang zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 00:30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Radfahrer auf der Fahrbahn des Schlehengangs in Richtung Raschigstraße. An der Einmündung zur Raschigstraße bog ein Autofahrer in den Schlehenweg ein, kam dabei auf die Fahrspur des Radfahrers und touchierte diesen am Vorderrad. Der Mann verlor die Kontrolle ...

mehr