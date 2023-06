POL-PPRP: In Schule eingebrochen

Ludwigshafen (ots) - Als eine 58-jährige Autofahrerin am Montag, 26.06.2023, gegen 10 Uhr, in der Industriestraße auf den Parkplatz eines Supermarkts einbog, kollidierte sie mit einer 25-jährigen Radfahrerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens ...

