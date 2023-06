POL-PPRP: 25-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (26.06.2023) kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Jägerstraße in die Sumgaitallee. Ein 28-jähriger Autofahrer war an der per Ampelschaltung vorfahrtsgeregelten Einmündung der Jägerstraße in die Sumgaitallee abgebogen und im Einmündungsbereich mit dem Transporter eines 51-Jährigen kollidiert. Die 31-jährige Beifahrerin des 28-Jährigen wurde ...

