Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall im Kreuzungsbereich - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (26.06.2023) kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Jägerstraße in die Sumgaitallee. Ein 28-jähriger Autofahrer war an der per Ampelschaltung vorfahrtsgeregelten Einmündung der Jägerstraße in die Sumgaitallee abgebogen und im Einmündungsbereich mit dem Transporter eines 51-Jährigen kollidiert. Die 31-jährige Beifahrerin des 28-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell