POL-PPRP: Trickdiebstahl im Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmorgen, 25.06.2023, soll es in und vor einer Gaststätte in der Betty-Impertro-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nach Angaben von Zeugen sollen ein 35- und ein 37-Jähriger auf die anderen Personen eingeschlagen haben. Dabei erlitt ein 29-Jähriger eine Kopfverletzung und Schürfwunden. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein ...

