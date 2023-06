Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Randalierer endet in Polizeigewahrsam

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend, 25.06.2023, gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizei eine herumgrölende und randalierende Person in der Pranckhstraße gemeldet. Diese würde lautstark verfassungsfeindliche Parolen rufen, den sogenannten "Hitlergruß" zeigen und gegen die Türen und Fenster der umliegenden Gebäude schlagen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort ging der augenscheinlich Alkoholisierte unmittelbar auf die eingesetzten Beamten zu und tat seine Ablehnung dem deutschen Rechtssystem und der Polizei gegenüber lautstark kund. Das Verhalten des 38-jährigen war sprunghaft, er begann willkürlich gegen weitere Schaufenster zu schlagen sowie die Beamten mit seinen mitgeführten Gegenständen zu bewerfen und versuchte kontinuierlich, sich auf geparkte Fahrzeuge zu setzen. Gegenüber den Polizeibeamten erklärte der Beschuldigte, er werde die Polizeikräfte "kaputtschlagen", sollte er angefasst werden. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht und gefesselt. Er versuchte sich mit aller Kraft dagegen zu wehren und schrie weiter lautstark herum. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den 38-Jährigen wird wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstandes und tätlichen Angriffs ermittelt.

