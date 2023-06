Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Radfahrern - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (26.06.2023), gegen 17:00 Uhr, waren ein 10- und ein 11-Jähriger mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg der Bruchwiesenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Von dem Radweg fuhren sie auf die Krummlachstraße und durch die dortige Unterführung der Auffahrt zur A650. In der Unterführung kam den beiden Jungen ein Radfahrer auf der gleichen Spur entgegen. Der 10-Jährige erschrak und stürzte. Der Radfahrer hielt zunächst an, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung Gartenstadt fort. Der 10-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Kinder beschrieben den Mann als circa 30 Jahre alt, bekleidet mit einer langen reflektierenden Jacke der BASF, dunkler Sonnenbrille und schwarzer Kappe.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Unfallbeteiligten machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

