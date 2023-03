POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Krad-Fahrer

Pforzheim (ots) - Eingebrochen worden ist am frühen Mittwochmorgen in ein Bistro in der Kaiser-Friedrich-Straße. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben sich gegen 03:30 Uhr noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Lokalität in der Kaiser-Friedrich-Straße verschafft. Anwohner meldeten ein lautes Knallgeräusch. Unverzüglich herbeigeeilte ...

