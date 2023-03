POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Remchingen (ots) - Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Dienstagnachmittag ein Mitsubishifahrer, nachdem er in Remchingen alkoholisiert mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen war. Beamte des Polizeireviers Neuenbürg stellten am Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr ein Auto samt Fahrer in einer Böschung neben der Hauptstraße am Ortseingang in Remchingen ...

