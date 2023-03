Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - betrunken im Graben gelandet; Führerschein weg

Remchingen (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Dienstagnachmittag ein Mitsubishifahrer, nachdem er in Remchingen alkoholisiert mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen war.

Beamte des Polizeireviers Neuenbürg stellten am Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr ein Auto samt Fahrer in einer Böschung neben der Hauptstraße am Ortseingang in Remchingen fest. Offenbar war dem 42-Jährigen Mann an der Ampel der Motor seines Fahrzeuges ausgegangen und ließ sich auch nicht mehr starten. In der Folge schob der Fahrzeugführer das Auto offenbar von der Straße und konnte es nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen, weshalb es den Böschungsbereich hinabrollte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem Mitsubishifahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von etwa 1,7 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Für die Dauer der Bergung des Mitsubishi musste die Bundesstraße einseitig gesperrt werden.

