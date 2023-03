POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Pforzheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Pforzheim ist ein 86-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Opelfahrer gegen 13:45 Uhr die Belfortstraße in Richtung Habermehlstraße. Kurz nach der Kreuzung der Westlichen Karl-Friedrich-Straße beabsichtigt ein weiterer Pkw rechts am ...

mehr