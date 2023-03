Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgänger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Pforzheim ist ein 86-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 18-jähriger Opelfahrer gegen 13:45 Uhr die Belfortstraße in Richtung Habermehlstraße. Kurz nach der Kreuzung der Westlichen Karl-Friedrich-Straße beabsichtigt ein weiterer Pkw rechts am Fahrbahnrand einzuparken. Diesen Pkw beabsichtigt der 18-Jährige zu überholen, wird jedoch seinerseits von einem 68-jährigen Mercedesfahrer überholt. Zwischen dem Opel und dem Mercedes kommt es in der Folge zu einer Kollision der jeweiligen Fahrzeugseiten. Der Mercedes geriet im weiteren Verlauf teilweise auf den linksseitigen Gehweg, wo es zur Berührung mit einem 86-jährigen Fußgänger kam. Dieser kam hierdurch zu Fall und zog sich durch das Sturzgeschehen schwere aber offenbar nicht lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Der Mann musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

