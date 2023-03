Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Diebstahl aus Umkleidekabine

Remchingen (ots)

Bislang Unbekannte haben am Samstagnachmittag in Remchingen-Singen mehrere Mobiltelefone und Geldbeutel aus einem Vereinsheim gestohlen.

Am Samstag wurden in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr aus der Umkleide eines Vereinsheimes in der Dajasstraße Smartphones verschiedener Hersteller sowie zwei Geldbeutel gestohlen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen zur Tat in Remchingen-Singen oder Hinweisgeber auf die entwendeten Gegenstände werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07082 7912-0 telefonisch mit dem Polizeirevier Neuenbürg in Verbindung zu setzen.

