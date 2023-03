Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle festgestellt

Pforzheim (ots)

Beamte der Autobahnpolizei haben Freitag stationäre Kontrollmaßnahmen auf der Westtangente im Bereich der Dietlinger Straße durchgeführt und hierbei zahlreiche Verstöße festgestellt.

Von den Polizeibeamten wurden im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 16:30 Uhr ganzheitliche Kontrollen des fließenden Verkehrs sowie der Fahrzeugführer durchgeführt. Es wurden etwa 30 Fahrzeuge sowie deren Insassen kontrolliert. Neben jeweils einem Verstoß aufgrund mangelhafter Sicherung der Ladung und Unterschreitung des zulässigen Reifenprofils stellten die Beamten an vier Fahrzeugen weitere Mängel fest. In drei weiteren Fällen lagen Verstöße vor, die das Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges nach sich zogen. Ein Fahrzeugführer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. In zwei weiteren Fällen wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Einer der hiervon betroffenen Personen zeigte sich von den polizeilichen Maßnahmen derart verärgert, dass er die eingesetzten Beamten mehrfach beleidigte, was eine weitere Strafanzeige nach sich zieht.

