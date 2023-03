Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Alkoholisiert gegen Leitplanke gefahren

Nagold (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte Ursache dafür gewesen sein, dass am Sonntagabend eine Pkw-Lenkerin erst gegen eine Leitplanke gefahren ist und später gegen einen geparkten Pkw.

Eine 58-jährige Renault-Fahrerin fuhr am Sonntagabend, gegen 23.20 Uhr, die Bundesstraße 463 von Nagold kommend in Richtung Wildberg. Aufmerksame Zeugen beobachten sie dabei wie sie zunächst gegen eine Leitplanke fuhr und im Anschluss von der Unfallstelle flüchtete. Kurze Zeit später meldet sich eine weitere Zeugin, da die 58-Jährige in der Folge gegen einen geparkten Pkw gefahren sei. Hierbei wurde der Renault so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und in der Folge abgeschleppt werden musste.

Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die 58-Jährige musste im Anschluss ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

