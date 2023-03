Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Enzkreis - Mehrere Verstöße bei Gaststättenkontrollen festgestellt

Enzkreis (ots)

Das Polizeirevier Mühlacker führte am vergangenen Freitagabend gemeinsam mit dem Hauptzollamt Karlsruhe, dem Landratsamt Enzkreis und einem speziell auf Gewerbedelikte ausgebildeten Beamten des Polizeipräsidiums Pforzheim Gaststättenkontrollen durch. Mit einem Kräfteansatz von 14 Personen wurden mehrere Gaststätten im östlichen Enzkreis einer intensiven Kontrolle unterzogen.

In einer Gaststätte wurden vier Glückspielautomaten festgestellt, obwohl der Konzessionär nur zwei solcher Geräte betreiben durfte. Ein kleineres Gerät wurde beschlagnahmt, ein größeres amtlich versiegelt. Gegen den Konzessionär wird nun eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Glückspiel vorgelegt. Ferner wurde eine Person arbeitend angetroffen, für die mutmaßlich keine sozialversicherungsrechtliche Anmeldung erfolgte. Dieses Verdacht wird vom Hauptzollamt weiterverfolgt.

In einer anderen Gaststätte wurde eine ausländische Person arbeitend angetroffen, für die kein Aufenthaltstitel besteht und die sich demzufolge illegal in Deutschland aufhält. Zudem wurde der Verdacht der Schwarzarbeit in einer weiteren Gaststätte festgestellt.

Darüber hinaus wurden in mehreren Gaststätten Ordnungswidrigkeiten festgestellt, die vom Landratsamt Enzkreis und dem Hauptzollamt verfolgt werden.

Aufgrund des Kontrollergebnisses sind in den nächsten Wochen und Monate weitere Kontrollen im Enzkreis geplant.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell