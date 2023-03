Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet: Fahrer stürzt bei Kontrolle aus dem Führerhaus

Eutingen im Gäu (ots)

Beim Rangieren hat am frühen Montagmorgen ein LKW-Fahrer in Eutingen einen Unfall verursacht, sich dann vom Unfallort entfernt und war dann taumelnd aus seinem Fahrzeug gestiegen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein Lkw samt Anhänger, zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr, beim Rangieren auf einem Parkplatz eines Verteilerzentrums einen weiteren Lkw. Kurze Zeit später konnte der Verursacher samt seinem Fahrzeug im Bereich eines Parkplatzes in der Straße "Am Flugplatz" ermittelt und angetroffen werden. Der Aufforderung, auszusteigen, kam der 58-Jährige auch nach, schwankte jedoch hierbei so stark, dass er in den Grünstreifen neben der Fahrbahn fiel. Ein freiwillig angebotener Atemalkoholvortest war aufgrund des stark alkoholisierten Zustandes des Fahrers nicht möglich. Sein Führerschein wurde einbehalten und er musste eine Blutprobe abgeben. Von seinem Sturz trug der Mann augenscheinlich leichte Verletzungen in Form von Schrammen davon. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro. Der 58-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten.

