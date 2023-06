Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer kollidiert mit Radfahrer und flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Bereits in der Nacht zum Samstag (24.06.2023) kam es im Schlehengang zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 00:30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Radfahrer auf der Fahrbahn des Schlehengangs in Richtung Raschigstraße. An der Einmündung zur Raschigstraße bog ein Autofahrer in den Schlehenweg ein, kam dabei auf die Fahrspur des Radfahrers und touchierte diesen am Vorderrad. Der Mann verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte gegen ein geparktes Auto. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Unfallverursacher machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell