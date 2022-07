Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verbalen Streit mit Faustschlägen beendet

Arnstadt (ots)

Zu einer Körperverletzung wurden die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau am Freitagabend gegen 22:40 Uhr gerufen. In einer Wohnung in der Ohrdrufer Straße, wurde nach einem zunächst verbalen Streit zwischen zwei lettischen Männern, einer der beiden so stark attackiert, dass er mit seinen Verletzungen kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden musste. Hierbei schlug der 29-jährige lettische Mitbewohner das 43-jährige Opfer mehrfach ins Gesicht. Danach verließ der Täter die Wohnung in unbekannte Richtung. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell