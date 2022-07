LPI-GTH: Fehlender Versicherungsschutz am Pkw

Gotha (ots) - Wegen schwerer Brandstiftung in der Juri-Gagarin-Straße 37 in Gotha ermittelt die Kriminalpolizei Gotha. Am Samstag gegen 17:50 Uhr wurde zunächst eine Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen legten unbekannte Täter ein Feuer im Keller des mehrgeschossigen Wohnhauses. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten 17 Personen mittels Drehleiter evakuiert werden. ...

mehr