Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl in Disco

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum Montagnacht, 26.06.2023, 01.00 Uhr und Montagmittag, 26.06.2023, 13.00 Uhr, Zutritt zu einer Disco im Lagerplatzweg. Es gelang den Tätern Bargeld zu erbeuten. Außerdem gingen sie mehrere Automaten an. Ob hierbei Geld entnommen wurde, wird derzeit ermittelt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

