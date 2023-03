Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Frau mit Pedelec bei Verkehrsunfall mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Montagmittag kam es in der Karlsruher Oststadt zu einer Beinahe-Kollision zwischen Pkw und Pedelec, bei der eine Frau leichte Verletzungen erlitt.

Gegen 13:34 Uhr fuhr ein 46-jähriger Pkw-Lenker von der Stuttgarter Straße kommend in Richtung Wolfahrtsweierer Straße. Beim Heranfahren an den Kreisverkehr übersah der Mann offenbar eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin, welche die Straße auf dem Radweg querte. Glücklicher Weise konnten beide Verkehrsteilnehmer durch eine Vollbremsung ihre Fahrzeuge stoppen, bevor es zur Kollision kam. In der Folge stürzte die Radfahrerin wohl durch die Wucht der Vollbremsung zu Boden. Hierbei erlitt die 44-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

