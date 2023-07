Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: ( Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl von hochwertigem Pkw (21./22.07.23)

( Villingen-Schwenningen / Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl von hochwertigem Pkw (21./22.07.23) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 20.30 Uhr - 04.00 Uhr wurde in Villingen, Bereich Berliner Platz ein Pkw Toyota, Typ RAV4 , Farbe grau im Wert von ca. 47.000 Euro von bislang unbekannter Täterschaft entwendet. Da sich beide Fahrzeugschlüssel noch im Besitz des Eigentümers befinden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter unberechtigt die Daten des keyless-Go-Schlüssels erlangt haben. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich beim Polizeirevier Villingen unter Tel.( 07721/6010) melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell