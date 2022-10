Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.10.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Diebstahl aus Automaten

Bargeld entwendeten bisher unbekannte Aufbrecher aus einem Milchautomaten in Harthausen. In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen wurde der im Holderweg aufgestellte Automat aufgeschraubt und Münzgeld entnomen. Am Automat entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, in Verbindung setzen.

