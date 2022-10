Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Weißbach: Unfall mit Pedelec

Leichte Verletzungen bei einem Unfall erlitt eine Pedelec Fahrerin am Dienstagabend in Weißbach. Die Seniorin befuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Rad die Forchtenberger Straße. Mitten auf der dortigen Brücke wurde sie von einem hinter ihr fahrenden Pkw Fiat touchiert, kam ins Straucheln und hierdurch zu Fall. Die Dame wurde zur Überprüfung in das nächste Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro - an dem Pkw ein Schaden von zirka 1.500 Euro.

Ingelfingen: Unter Alkohol aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es Dienstagnachmittag auf der Kochertalstraße zwischen Criesbach und Ingelfingen. Der 37-jährige Fahrer eines Daimler-Benz fuhr vermutlich aufgrund zu geringem Abstand und Alkokolisierung auf ein vor ihm fahrenden und bremsenden Sprinter auf. Dessen 35-jähriger Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Atemalkohol bei dem Fahrer des Daimlers feststellen. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholisieurng von über 1, 1 Promille. Der 37-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begleiten, der Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Weiterhin erwartet den Daimlerfahrer eine Strafanzeige.

A6/ Rastanlage Hohenlohe Nord: Großkontrolle von Polizei und Zoll

Am Dienstag fand eine gemeinsame Großkontrolle der Polizei und des Hauptzollamtes Heilbronn, mit den Schwerpunkt Verkehrssicherheit Kleintransporter, an der Rastananlage Hohenlohe statt. Während der Kontrolle von 7 Uhr bis 12 Uhr wurden 34 Fahrzeuge und 52 Personen kontrolliert. Hierbei wurde mit Schwerpunkt auf die Einhaltung der Sozialvorschriften, die Sicherung der Ladung und dem technischen Zustand der Fahrzeuge kontrolliert. Mit einer mobilen Radlastwaage wurde das zulässige Gesamtgewicht der Kleintransporter überprüft. Die rund 25 Beamtinnen und Beamten stellten insgesamt 36 Ordnungswidrigkeiten, davon drei mal Ladungssicherungen, drei mal Überladung sowie mehrere Verstöße der Lenk und Ruhezeiten und anderem. Sechs Fahrzeugen wurden aufgrund technischer Mängel die Weiterfahrt untersagt.

