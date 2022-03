Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Betrüger erbeutet Schmuck in Kapellen

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Dienstag gegen 11.00 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Tür eines älteren Ehepaares an der Beethovenstraße in Moers-Kapellen.

Als der 86-jährige Hausbewohner die Tür öffnete, stand dort ein ihm unbekannter Mann mit zwei Plastiktüten in der Hand.

Als die 81-jährige Ehefrau dazu kam, behauptete der Unbekannte, dass er Waren vorbei bringen sollte. Er betrat daraufhin das Haus, lief zunächst in die erste Etage und danach in das Schlafzimmer der Eheleute. Hier nahm er ein dunkelrotes Schmuckkästchen von einer Kommode, steckte es ein und rannte aus dem Haus. Danach fuhr er in einem roten Kleinwagen in Richtung Richard-Wagner-Straße davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

170 cm bis 175 cm groß, kräftige Figur, kurze, dunkelblonde Haare, blaue Augen, trug eine graue, kurze Jacke

Die Polizei erfuhr erst am späten Nachmittag von dem Vorfall.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Die Polizei rät:

Immer wieder werden gerade ältere Menschen Opfer von Trickdieben, nachdem die Täter die Wohnung unter einem Vorwand - u. a. der Bitte eine Nachricht schreiben zu wollen - betreten konnten.

Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie einen Nachbarn oder eine Person Ihres Vertrauens zu Hilfe. Bestellen Sie den Fremden zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Amtspersonen zeigen Ihnen spätestens auf Nachfrage gern den Dienstausweis, u. U. können Sie sich auch bei deren Dienststelle telefonisch vergewissern.

Um zu verhindern, dass Sie an einen Komplizen geraten, sollten Sie sich die Telefonnummer selber heraussuchen und auch selber wählen. Echte Amtspersonen haben für diese Vorsichtsmaßnahmen Verständnis.

Öffnen Sie die Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen, wer zu Ihnen will. Schauen Sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, benutzen Sie die Türsprechanlage.

Bieten Sie bei einer angeblichen Notlage an, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser) hinauszureichen. Lassen Sie dabei die Tür versperrt.

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel (Schillstraße 46, 46483 Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell