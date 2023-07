Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar - Lkr. Rottweil) Flächenbrand unterhalb der Schillerhöhe - Zeugenhinweise erbeten (22.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Samstagabend gegen 21.35 Uhr kam es in Oberndorf-Boll im Bereich des Aussichtspunktes Schillerhöhe zu einem Brandausbruch im Unterholz. Vermutlich hat eine achtlos weggeworfene Zigarette das Feuer ausgelöst. Die Feuerwehr Oberndorf konnte in dem steilen Hanggelände das Feuer rechtzeitig bekämpfen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die Polizei benötigt zur Klärung des Sachverhaltes Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Telefon 07423/81010 zu melden. In diesem Zusammenhang wird generell auf die allgemeine Waldbrandgefahr aufgrund der derzeitigen trockenen Wetterlage hingewiesen, sowie dem Umstand, dass das Wegwerfen von Zigaretten nicht erlaubt ist und aktuell auch in Wäldern ein Rauchverbot besteht.

