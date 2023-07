Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. RW) - Auto fährt in Gegenverkehr - Zeugen

Sulz am Neckar / Lkr. RW (ots)

Am Sonntagmittag hat sich auf der L424 von Sulz kommend in Richtung Fischingen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 52-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 12:15 Uhr in Richtung Fischingen unterwegs. Kurz nach Sulz musste er einem entgegenkommenden dunklen Auto ausweichen, welches ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam. Durch das Ausweichmanöver fuhr er auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn und touchierte einen Leitpfosten. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oberndorf unter 07423 8101-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell