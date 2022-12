Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Unfall auf Kreuzung - eine Person leicht, eine wird schwer verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 12.10 Uhr auf der Kreuzung Südring / Viersener Straße zu dem Unfall. Eine 70-jährige Autofahrerin aus Krefeld fuhr auf dem Südring und wollte an der Kreuzung nach links auf die Viersener Straße abbiegen. Hier hatte sie sich auf der Abbiegespur eingereiht und wartete auf Grünlicht. Ein 62-jähriger Autofahrer aus St. Tönis, der auf der anderen Seite des Südrings ebenfalls wartete, fuhr, als die Ampel auf Grünlicht wechselte, an, um die Kreuzung zu überqueren. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er dabei auf die Fahrspur der 70-Jährigen, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. Die Krefelderin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 62-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Bereich der Unfallstelle gesperrt. /wg (1241)

