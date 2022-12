Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten/Elmpt: Pkw-Aufbrüche auf Wanderparklätze - Kripo bittet um Hinweise

Niederkrüchten/Elmpt (ots)

Gestern wurden der Polizei zwei Pkw-Aufbrüche auf dem beliebten Wanderparkplatz Tackenbenden in Elmpt angezeigt. Zwischen 09.15 und 09.50 Uhr stahlen Unbekannte aus einem Mercedes SLK ein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Wie die Aufbrecher ins Fahrzeug gelangten, steht noch nicht fest. Zwischen 10.00 und 10.30 Uhr schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe eines VW-Passats ein und durchsuchten das Fahrzeug. Hier blieben die Täter offenbar ohne Beute. Auf einem Parkplatz nahe der Aachener Straße in Niederkrüchten brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 09.00 und 10.30 Uhr einen Opel Zafira auf. Der oder die Tätet schlugen die Beifahrerscheibe ein und stahlen eine Tasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Polizei appelliert: Lassen Sie keine Wertgegenstände, Taschen oder Rucksäcke offen im Auto liegen. Das Handschuhfach, das von außen nicht einsehbar ist, ist ebenfalls kein sicherer Ort. Auch andere "Verstecke", wie zum Beispiel der Raum unter den Sitzen, bieten keinen ausreichenden Schutz - denn Autoaufbrecher kennen die vermeintlichen Verstecke. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige in den oben genannten Fällen unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (1240)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell