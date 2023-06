Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sicher in den Urlaub - Aktionstag am Donnerstag

Kreis Soest (ots)

Erfahrungsgemäß ist zu Beginn der Sommerferien und den darauffolgenden Wochenenden insbesondere auf den Bundesautobahnen mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen. In diesem Zusammenhang sind immer wieder Überladungen der Fahrzeuge sowie beispielsweise Übermüdung und Ablenkung der Fahrerinnen und Fahrer die Ursachen für Verkehrsunfälle. Um über diese Themen zu informieren, findet am Donnerstag, 22. Juni, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, ein Aktionstag der Polizei in Lippstadt statt. Auf dem Parkplatz der Firma Kaufland, Bökenförder Straße/Weissenburger Straße in Lippstadt, wird umfassend über die Themenbereiche Überladung, Ladungssicherheit und Sicherung von Fahrrädern und Pedelecs informiert. Am Aktionstag sind eine Rauschbrille sowie eine VR-Brille und ein Ablenkungssimulator im Einsatz. Infos zur richtigen Sicherung von Haustieren im Fahrzeug, das Verhalten im Stau sowie Tipps zur Pausenplanung während einer längeren Fahrt in den Urlaub sind ebenso Bestandteile des Aktionstages. Darüber hinaus ist die Kriminalpolizei mit Experten vor Ort, die umfassend über den Einbruchschutz und Diebstahl informieren.(dk)

