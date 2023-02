POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2302024

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

Mutmaßlich am Donnerstagabend (2. Februar 2023) hat ein bislang noch unbekannter Lkw-Fahrer beim Wenden an der Straße "Am Teckenberg" einen dortigen Zaun nicht unerheblich beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ein Zeuge hatte den Lkw-Fahrer gegen 20 Uhr beim Wenden beobachtet, den Schaden aber erst am nächsten Morgen festgestellt. Der noch unbekannte Lkw-Fahrer hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum zwischen Donnerstag (2. Februar 2023), 22 Uhr, und Freitag (3. Februar 2023), 8 Uhr, einen grauen Opel Corsa beschädigt, und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Fahrer des Corsa hatte sein Fahrzeug in einer Parkbucht an der Neanderstraße auf Höhe der Hausnummer 18 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Schäden am rechten Außenspiegel fest. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 100 Euro geschätzt.

Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, hat sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag (3. Februar 2023) im Zeitraum zwischen 7.40 Uhr und 8.20 Uhr von einem Unfallort an der Straße am Schalbruch entfernt. Der Fahrer eines braunen VW Golf hatte sein Fahrzeug im genannten Zeitraum auf Höhe der Hausnummer 33 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er diverse Beschädigungen fest. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer eines länglichen, grauen bzw. silbernen Fahrzeugs hat am Freitag (3. Februar 2023) zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr hat im Kreuzungsbereich Berghausener Straße/ Zehntenweg/ Jahnstraße einen 12-jährigen Jungen, der auf einem Fahrrad unterwegs war, seitlich touchiert. Der Junge stürzte, wurde aber durch den Sturz nicht verletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Berghausener Straße fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 bis 60 Jahre alt, graue Haare, trug einen Oberlippenbart.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat ersten Erkenntnissen zufolge am Sonntag (5. Februar 2023) um 14.15 Uhr dem Fahrer eines weißen Renault Twingo an der Straße Am Wald die Vorfahrt genommen und so einen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer des Renault war auf Höhe der Hausnummer 21 in Richtung Marderstraße unterwegs, als von links aus Richtung des Parkplatzes eines Discounters ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam. Möglicherweise fuhr der Unbekannte eine graue Mercedes B-Klasse. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Fahrer des Twingo eine Vollbremsung ein und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem Rolltor, einem Zaun sowie einem Verkehrszeichen. Der Twingo war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

