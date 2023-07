Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle (23.07.2023 )

Donaueschingen (ots)

Einen betrunkenen Unfallflüchtigen erwischt hat die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Ein Fahrer einer Mercedes C-Klasse streifte einen in der Donaueschinger Straße abgestellten KIA Picanto vor den Augen der Besitzerin und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Frau informierte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife, die den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift antraf. Dabei handelte es sich um einen 66-jährigen Mann, der erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,5 Promille an. Der Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei leitete gegen ihn ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell