Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall - geschädigtes Fahrzeug gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 30.06.2023 gegen 08.15 Uhr befuhr eine 62-Jährige mit ihrem Fiat die Schwanheimer Straße in Richtung Beckstraße entlang und blieb auf Höhe der Dr.-Weiß-Straße mit ihrem rechten Außenspiegel an einem am Fahrbahnrand geparkten weißen Fahrzeug hängen. Sie entfernte sich vorerst von der Unfallstelle ohne die Polizei über den verursachten Schaden zu informieren. Nachdem sie sich einem Familienangehörigen anvertraute, kam die Fahrerin auf das Polizeirevier und zeigte den Unfall an. Zu diesem Zeitpunkt, gegen 10.00 Uhr, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort festgestellt werden, sodass eine Kontaktaufnahme zum Fahrzeughalter bisher nicht möglich war. Ob an dem unbekannten Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinwiese auf das Fahrzeug geben können oder die Halterin / der Halter selbst, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Eberbach zu melden, unter: 06271 92100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell